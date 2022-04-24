Ваноли — о поражении от «Ростова»: знали, что после матча с ЦСКА будет непросто

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о поражении от «Ростова» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нам нужно было проявить больше внимания. Мы делали на этом акцент, но, к сожалению, не удалось. Это будет нам уроком. Нужно прибавлять и извлечь из этого опыт», — сказал в эфире канала «Матч ТВ» Ваноли.

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Спартака» мячи забили Александр Соболев (17-я минута), Руслан Литвинов (91-я). У «Ростова» отличились Роман Тугарев (14-я минута), Дмитрий Полоз (75-я, пенальти), Али Соу (96-я, пенальти).

«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.

Ранее «Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом».