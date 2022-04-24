Карпин — о победе «Ростова»: «Спартак» просто грузил мяч на Соболева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионате России по футболу.

«Удовлетворение есть. Выиграть у такого соперника, превосходить его по игре — это здорово. Ребята играли в футбол, выходили из обороны за счёт коротких передач, в отличие от «Спартака». Они просто грузили мяч вперёд на Соболева. Этим «Спартак» удивил. С такими игроками в составе и за такие деньги действовать вот так. Это всё вызывает удивление», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Спартака» мячи забили Александр Соболев (17-я минута), Руслан Литвинов (91-я). У «Ростова» отличились Роман Тугарев (14-я минута), Дмитрий Полоз (75-я, пенальти), Али Соу (96-я, пенальти).

«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.

Ранее «Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом».