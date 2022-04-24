Камельзон назвал великой победу Рублёва над Джоковичем

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Андрея Рублёва в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Камельзон назвал великой победу Рублёва над Джоковичем
  • AP

«Это великая победа, Рублёв впервые обыграл первую ракетку мира. Приятно, что в такой обстановке мы продолжаем защищать профессиональный теннис», — цитирует Камельзона ТАСС.

По его мнению, 34-летний Джокович всухую проиграл третий сет, поскольку находится не в лучшей физической форме.

«Наверное, её ещё недостаточно для того, чтобы сегодня обыграть такого игрока, как Рублёв», — добавил он.

Рублёв обыграл Джоковича со счётом  6:2, 6:7, 6:0. Матч продолжался 2 часа 29 минут.

Ранее Дарья Касаткина высказалась об отстранении отечественных спортсменов от участия в Уимблдоне.

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