Камельзон назвал великой победу Рублёва над Джоковичем

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Андрея Рублёва в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Это великая победа, Рублёв впервые обыграл первую ракетку мира. Приятно, что в такой обстановке мы продолжаем защищать профессиональный теннис», — цитирует Камельзона ТАСС.

По его мнению, 34-летний Джокович всухую проиграл третий сет, поскольку находится не в лучшей физической форме.

«Наверное, её ещё недостаточно для того, чтобы сегодня обыграть такого игрока, как Рублёв», — добавил он.

Рублёв обыграл Джоковича со счётом 6:2, 6:7, 6:0. Матч продолжался 2 часа 29 минут.

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