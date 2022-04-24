Камельзон назвал великой победу Рублёва над Джоковичем
- AP
«Это великая победа, Рублёв впервые обыграл первую ракетку мира. Приятно, что в такой обстановке мы продолжаем защищать профессиональный теннис», — цитирует Камельзона ТАСС.
По его мнению, 34-летний Джокович всухую проиграл третий сет, поскольку находится не в лучшей физической форме.
«Наверное, её ещё недостаточно для того, чтобы сегодня обыграть такого игрока, как Рублёв», — добавил он.
Рублёв обыграл Джоковича со счётом 6:2, 6:7, 6:0. Матч продолжался 2 часа 29 минут.
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