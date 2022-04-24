Колосков — о матче с «Арсеналом»: не стоит петь победную оду «Рубину»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о победе казанского «Рубина» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над тульским «Арсеналом».

«Не надо петь победную оду «Рубину»: «Арсенал» на последнем месте находится. Слуцкий тоже спокойно работал, никаких проблем не было. У него было полное доверие. Никакого отношения к его спасению этот результат не имеет. Рядовая игра», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Матч, который прошёл на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершился победой «Рубина» со счётом 1:0.

«Рубин» (29 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (21) идёт 16-й позиции.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды над тульским «Арсеналом».