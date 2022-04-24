Колосков — о матче с «Арсеналом»: не стоит петь победную оду «Рубину»

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о победе казанского «Рубина» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над тульским «Арсеналом».
Колосков — о матче с «Арсеналом»: не стоит петь победную оду «Рубину»
  • РИА Новости

«Не надо петь победную оду «Рубину»: «Арсенал» на последнем месте находится. Слуцкий тоже спокойно работал, никаких проблем не было. У него было полное доверие. Никакого отношения к его спасению этот результат не имеет. Рядовая игра», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Матч, который прошёл на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершился победой «Рубина» со счётом 1:0.

«Рубин» (29 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (21) идёт 16-й позиции.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды над тульским «Арсеналом».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить