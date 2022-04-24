Слуцкий: абсолютно заслуженно одержали победу над «Арсеналом»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над тульским «Арсеналом».
Слуцкий: абсолютно заслуженно одержали победу над «Арсеналом»
  • РИА Новости

«Мы в первом тайме где-то отдавали инициативу сопернику, у нас небольшое количество замен, и придётся выдержать всю игру. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. Считаю, что провели очень качественный матч и абсолютно заслуженно одержали победу», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Матч прошёл на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершился победой «Рубина» со счётом 1:0.

«Рубин» (29 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (21) идёт 16-й позиции.

Ранее Слуцкий рассказал о тяжёлом положении казанского клуба в РПЛ.

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