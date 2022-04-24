Слуцкий: абсолютно заслуженно одержали победу над «Арсеналом»
- РИА Новости
«Мы в первом тайме где-то отдавали инициативу сопернику, у нас небольшое количество замен, и придётся выдержать всю игру. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. Считаю, что провели очень качественный матч и абсолютно заслуженно одержали победу», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».
Матч прошёл на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершился победой «Рубина» со счётом 1:0.
«Рубин» (29 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (21) идёт 16-й позиции.
Ранее Слуцкий рассказал о тяжёлом положении казанского клуба в РПЛ.