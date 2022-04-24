Слуцкий: мы в сложном положении, нам нужны очки

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о тяжёлом положении казанского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Слуцкий: мы в сложном положении, нам нужны очки
  • globallookpress.com

«Мы в сложном положении, нам нужны очки. Борьба за выживание уже реальная, надо называть вещи своими именами, это игра за шесть очков, безусловно», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

24 апреля «Рубин» в домашнем матче 26-го тура РПЛ примет тульский «Арсенал». Начало — в 14:00 мск.

«Рубин» (26 очков) расположился на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (21 очко) — на 16-м месте.

Напомним, что 20 апреля «Рубин» проиграл красноярскому «Енисею» в четвертьфинале Кубка России — 1:3. 

Ранее Андрей Созин высказался о возможной отставке Слуцкого из казанского «Рубина».

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