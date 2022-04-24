Божович: «Рубин» по делу обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
- РИА Новости
«Игра была очень хорошая. До гола мы держали мяч, пытались что-то создавать, но острых моментов не было. Первый раз «Рубин» зашёл в штрафную и забил. У «Рубина» было несколько хороших подходов к нашим воротам. Соперник по делу победил», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».
Игра, которая прошла на поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась победой команды Леонида Слуцкого со счётом 1:0. Победный мяч забил Александр Ломовицкий (23-я минута).
«Арсенал» (21 очко) занимает 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» (29) идёт на 11-й строчке.
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