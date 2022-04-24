Хапов заявил, что Карпукас является будущим «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов оценил игру 19-летнего полузащитника железнодорожников Артёма Карпукаса.

«Артёма мы давно знаем, он из нашей академии. Он там очень хорошо себя проявил и заслуженно получил вызов в первую команду. У Карпукаса есть все качества, чтобы прибавлять, выходить на новый уровень. Это будущее «Локомотива». Он правильно должен всё оценить и работать», — приводит слова Хапова пресс-служба «Локомотива».

По его мнению, молодые ребята должны воспользоваться шансом поиграть за главную команду. Специалист также отметил, что Артёму для того, чтобы выступать за основной состав, нужно много работать и доказывать всё своей игрой.

Напомним, что «Локомотив» на своём поле в матче 26-го тура РПЛ переиграл «Нижний Новгород» со счётом 2:1, оба мяча в составе железнодорожников забил Рифат Жемалетдинов.

Красно-зелёные набрали 41 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Саркис Оганесян высказался об игре «Локомотива» в последних матчах РПЛ.