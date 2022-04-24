Оганесян высказался об игре «Локомотива» в последних матчах РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Саркис Оганесян, входивший в тренерский штаб клуба, прокомментировал победу железнодорожников над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» в целом вполне может выглядеть лучше. Хотя по игре и так прилично смотрелся, а по результатам прогресс очевиден: поражение в Ростове, ничья с «Сочи», победа над «Нижним Новгородом», — цитирует Оганесяна Sport24.

Напомним, что столичный клуб на своём поле переиграл «Нижний Новгород» со счётом 2:1, оба мяча в составе железнодорожников забил Рифат Жемалетдинов. Красно-зелёные набрали 41 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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