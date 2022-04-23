В «Локомотиве» хотят продлить контракт с Гилерме

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался об истекающем контракте голкипера команды Маринато Гилерме.

«Конечно, мы хотим сохранить Гилю в нашем клубе. Контракт действует до конца года, до 31 декабря. Поэтому сейчас ближе к концу сезона будем обсуждать новые детали нового соглашения», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Он отметил, что в будущем первым номером в команде наверняка станет 18-летний Даниил Худяков, но на данный момент Гилерме является незаменимым лидером.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. 20 ноября он получил травму в матче с «Ахматом» и впервые вышел на поле после этого только 17 апреля в матче с «Сочи».

Ранее защитник Борис Ротенберг признался, что рассчитывает возобновить игру за «Локомотив».