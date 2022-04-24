Ребров: надеюсь, «Спартак» доставит Песьякову много проблем

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, ныне входящий в тренерский штаб красно-белых, рассказал об ожиданиях от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Валерий Георгиевич и «Ростов» всегда были непростым орешком для нас. Тем более не надо забывать: в воротах ростовчан сегодня сыграет мой хороший друг и коллега Серёга Песьяков, которого все вы помните по выступлениям за нашу команду. Надеюсь, сегодня доставим ему много проблем», — написал Ребров в своем Telegram-канале.

Напомним, что ростовский клуб примет «Спартак» на «Ростов Арене» 24 апреля в 16:30 мск.

Красно-белые (31 очко) занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Ростов» — девятый с таким же количеством очков.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».