Каррера: я верю в успех «Спартака» в матче с «Ростовом»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Каррера: я верю в успех «Спартака» в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Я верю в успех красно-белых. Они обязаны подниматься выше по турнирной таблице, а «Ростов» — прямой конкурент», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что ростовский клуб примет у себя «Спартак» 24 апреля в 16:30 мск.

Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» — девятое с таким же количеством очков.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов оценил перспективы красно-белых на остаток чемпионата.

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