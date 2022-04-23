Каррера: я верю в успех «Спартака» в матче с «Ростовом»
- РИА Новости
«Я верю в успех красно-белых. Они обязаны подниматься выше по турнирной таблице, а «Ростов» — прямой конкурент», — цитирует Карреру Sport24.
Напомним, что ростовский клуб примет у себя «Спартак» 24 апреля в 16:30 мск.
Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» — девятое с таким же количеством очков.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов оценил перспективы красно-белых на остаток чемпионата.