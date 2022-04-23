Баженов оценил перспективы «Спартака» на остаток чемпионата

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что красно-белые улучшат своё турнирное положение в чемпионате России по футболу в сезоне-2021/22.

«Мне кажется, что «Спартак» уже исчерпал лимит неудач. И дальше будет набирать очки. Раньше где-то недобрали за счёт судейских ошибок, а где-то не везло. Но играли хорошо», — цитирует Баженова газета «Известия».

«Спартак» в чемпионате России сыграет с «Ростовом», «Зенитом», «Крыльями Советов», «Уралом» и «Химками».

Команда Паоло Ваноли (31 очко) занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о том, что арбитру Анастасии Пустовойтовой можно доверить обслуживание матча команд-середняков в концовке нынешнего сезона.