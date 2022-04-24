Ковтун: «Спартаку» будет непросто в матче с «Ростовом»

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Бывший защитник столичного «Спартака» Юрий Ковтун оценил шансы московской команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Ковтун: «Спартаку» будет непросто в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Спартаку» будет непросто. Хотя команда сейчас находится в хорошем эмоциональном состоянии после победы в Кубке России над ЦСКА», — цитирует Ковтуна РИА Новости.

По его словам, матч вполне может получиться результативным, поскольку группа атаки у «Спартака» очень мобильная, а игроки сильны индивидуально и обладают хорошей техникой.

«Любой из этой группы может отличиться. Но и «Ростов» при выбранной Карпиным схеме очень активно играет в нападении. Три футболиста постоянно прессингуют, а три атакующих игрока постоянно напрягают защитников соперника», — сказал он.

Ростовский клуб примет у себя «Спартак» 24 апреля. Игра начнётся в 16:30 мск.

Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» — девятое с таким же количеством очков.

Ранее Массимо Каррера заявил, что верит в успех «Спартака» в матче с «Ростовом».

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