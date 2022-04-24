Ковтун: «Спартаку» будет непросто в матче с «Ростовом»
- РИА Новости
«Спартаку» будет непросто. Хотя команда сейчас находится в хорошем эмоциональном состоянии после победы в Кубке России над ЦСКА», — цитирует Ковтуна РИА Новости.
По его словам, матч вполне может получиться результативным, поскольку группа атаки у «Спартака» очень мобильная, а игроки сильны индивидуально и обладают хорошей техникой.
«Любой из этой группы может отличиться. Но и «Ростов» при выбранной Карпиным схеме очень активно играет в нападении. Три футболиста постоянно прессингуют, а три атакующих игрока постоянно напрягают защитников соперника», — сказал он.
Ростовский клуб примет у себя «Спартак» 24 апреля. Игра начнётся в 16:30 мск.
Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» — девятое с таким же количеством очков.
Ранее Массимо Каррера заявил, что верит в успех «Спартака» в матче с «Ростовом».