Карраскаль: два раза над предложением ЦСКА я не думал

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, по какой причине подписал контракт с московской командой.
Карраскаль: два раза над предложением ЦСКА я не думал
  • РИА Новости

«Мечта всех южноамериканских мальчишек, которые выбирают футбол, — играть в Европе. Два раза над предложением ЦСКА я не думал», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Колумбийский полузащитник присоединился к команде во время зимнего трансферного окна.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провёл за московский клуб девять матчей и забил один гол.

Ранее Карраскаль поделился ожиданиями от матча с «Динамо».

 

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