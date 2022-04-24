Карраскаль: два раза над предложением ЦСКА я не думал

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, по какой причине подписал контракт с московской командой.

«Мечта всех южноамериканских мальчишек, которые выбирают футбол, — играть в Европе. Два раза над предложением ЦСКА я не думал», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Колумбийский полузащитник присоединился к команде во время зимнего трансферного окна.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провёл за московский клуб девять матчей и забил один гол.

Ранее Карраскаль поделился ожиданиями от матча с «Динамо».