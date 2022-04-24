Карраскаль: ЦСКА ждёт тяжёлый матч с «Динамо»

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Полузащитник армейцев Хорхе Карраскаль поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Карраскаль: ЦСКА ждёт тяжёлый матч с «Динамо»
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«Это будет очень тяжёлый, важный и интересный матч. Мы играем в футбол ради таких дерби. В ЦСКА, большом клубе, все ребята предвкушают подобные поединки», — цитирует Карраскаля пресс-служба ЦСКА.

Он заявил, что «Динамо» — сильный соперник, который идёт на втором месте в чемпионате и борется за титул. Футболист также отметил, что полностью сконцентрирован на командных действиях ЦСКА и собственной игре.

24 апреля в рамках 26-го тура РПЛ ЦСКА примет у себя «Динамо». Начало — в 19:30 мск.

ЦСКА (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (52) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с «Динамо».

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