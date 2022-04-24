Газзаев: думаю, что в матче ЦСКА — «Динамо» нет фаворита

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Газзаев: думаю, что в матче ЦСКА — «Динамо» нет фаворита
  • РИА Новости

«Думаю, что в дерби нет фаворита, несмотря на то что «Динамо» находится на втором месте, а ЦСКА — на четвёртом», — цитирует Газзаева ТАСС.

Специалист также добавил, что матч между командами носит статус репутации и престижа, но армейцы последние игры проводят неудачно, поэтому сейчас команде нужно закрепиться на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

«Что касается «Динамо», команда ведёт борьбу за первое место. Оба клуба с большой историей, с большими традициями, поэтому я думаю, что игра будет интересной», — заключил Газзаев.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 24 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

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