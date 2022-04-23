Силкин: очки ЦСКА даются довольно непросто в матчах с «Динамо»
- РИА Новости
«В таких дерби не бывает фаворитов. Всё непредсказуемо, как карта ляжет. Единственное, последнее время матчи с ЦСКА складываются для «Динамо» более удачно, очки даются ЦСКА довольно непросто», — цитирует Силкина «Чемпионат».
По его словам, сложно считать бело-голубых фаворитами игры, потому что армейцы последнее время показывают достаточно неплохой футбол.
Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 24 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.
Ранее бывший нападающий бело-голубых Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ с красно-синими.