Далалоян победил в опорном прыжке на клубных соревнованиях в Италии

Олимпийский чемпион Артур Далалоян завоевал золотую медаль соревнований в опорном прыжке на клубном чемпионате Италии по спортивной гимнастике.

25-летний россиянин, выступающий за клуб Romagna Team, получил от судей 14,800 балла. Серебряную медаль выиграл Никола Бартолини из Pro Patria Bustese (14,700), бронзу — Мендоса Вара из Ares (14,600).

Romagna Team занял второе место (242,350). Победу одержали гимнасты из Giovanile Ancona (242,400). Третье место занял Pro Patria Bustese (241,550).

Romagna Team пробилась в Финал шести итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх под национальным флагом.