Далалоян победил в опорном прыжке на клубных соревнованиях в Италии
- РИА Новости
25-летний россиянин, выступающий за клуб Romagna Team, получил от судей 14,800 балла. Серебряную медаль выиграл Никола Бартолини из Pro Patria Bustese (14,700), бронзу — Мендоса Вара из Ares (14,600).
Romagna Team занял второе место (242,350). Победу одержали гимнасты из Giovanile Ancona (242,400). Третье место занял Pro Patria Bustese (241,550).
Romagna Team пробилась в Финал шести итальянской Серии А.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх под национальным флагом.