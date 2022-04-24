Титов о дерби ЦСКА — «Динамо»: игра у армейцев пропала, уверенность улетучилась

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА и «Динамо» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра у армейцев пропала, уверенность улетучилась. Легионеры, которые сразу так понравились, в последнее время потерялись. «Динамо» по весне яркой игрой не радует, зато команда по-прежнему в чемпионской гонке и вышла в полуфинал Кубка России», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Он также заявил, что ждёт тактической игры. По его словам, ЦСКА не будет резко атаковать «Динамо», при этом и бело-голубые ведут матчи спокойно и готовят свои моменты.

«Я поставлю на то, что динамовцы не уступят. Их эмоциональное состояние сейчас более устойчивое, чем у ЦСКА. Уверен в ставке на восемь из десяти», — добавил Титов.

24 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» армейцы сыграют с «Динамо». Начало — в 19:30.

ЦСКА (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (52) располагается на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА.