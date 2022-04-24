Российских пловцов из-за допинга Лобузова лишат золота в эстафете ЧМ-2016

Сборная России будет лишена золотых медалей чемпионата мира по плаванию на короткой воде в канадском Виндзоре 2016 года из-за дисквалификации Артёма Лобузова.

«Согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса (WADA) все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. Международная федерация плавания (FINA) перераспределит награды», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы FINA.

Антидопинговая комиссия FINA на четыре года дисквалифицировала российского пловца Лобузова за употребление допинга.

Россияне Артём Лобузов, Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Александр Красных завоевали золото в эстафете 4 × 200 м вольным стилем. Сборная России преодолела дистанцию за 6 минут 52,10 секунды. Серебро завоевала сборная США (6 минут 53,34 секунды). Бронзовые медали достались Японии (6 минут 53,54 секунды).

Золото ЧМ-2016 получит сборная США.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал возможный перенос чемпионата мира по плаванию на короткой воде из России в Австралию.