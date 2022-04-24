В Госдуме заявили, что потребуют компенсацию от FINA за перенос ЧМ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал возможный перенос чемпионата мира по плаванию на короткой воде из России в Австралию.

«Негативное отношение к этой информации. Россия готовилась к этому соревнованию, выиграла право проведения турнира, готовила заявочную книгу, целую программу. Из-за русофобства и непринятия всего, что связано с Россией, поднимаются всевозможные силы, чтобы забрать у нас соревнования», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Депутат также отметил, что не разделяет позицию Международного олимпийского комитета, который настоятельно рекомендовал всем федерациям переносить соревнования из России.

«FINA не выдержала это давление, приняла совершенно несправедливое решение. Федерации призваны оберегать спорт от всевозможных разногласий в мире. Уверен, что наша федерация и организаторы соревнования должны отреагировать. Надо как минимум требовать компенсации», — заключил Свищёв.

Напомним, что FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях до конца 2022 года.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, которого дисквалифицировала FINA, сможет принять участие в чемпионате России.