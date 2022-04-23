Рылов сможет выступить на чемпионате России по плаванию
- РИА Новости
«Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов выступит в Казани», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.
Чемпионат России пройдёт в Казани с 24 по 29 апреля.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение FINA отстранить Рылова от соревнований.