Рылов сможет выступить на чемпионате России по плаванию

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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, которого дисквалифицировала Международная федерация плавания (FINA), сможет принять участие в чемпионате России.
Рылов сможет выступить на чемпионате России по плаванию
  • РИА Новости

«Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов выступит в Казани», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Чемпионат России пройдёт в Казани с 24 по 29 апреля.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение FINA отстранить Рылова от соревнований.

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