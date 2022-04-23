Рылов сможет выступить на чемпионате России по плаванию

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, которого дисквалифицировала Международная федерация плавания (FINA), сможет принять участие в чемпионате России.

«Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов выступит в Казани», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Чемпионат России пройдёт в Казани с 24 по 29 апреля.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение FINA отстранить Рылова от соревнований.