Петржела: выступление «Спартака» в этом сезоне — позор

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление «Спартака» в сезоне-2021/22.

«Выступление «Спартака» в этом сезоне — позор. Мне искренне жаль их болельщиков, потому что находиться внизу турнирной таблицы для такого большого клуба унизительно», — цитирует Петржелу Sport24.

По его мнению, «Спартак» никак не может найти оптимальный состав менеджеров, которые смогут грамотно управлять развитием клуба. Он отметил, что в «Зените» несколько лет назад это сделали и результат оказался положительным.

«В этом, пожалуй, главное отличие «Зенита» от «Спартака»: у нас всё спокойно в руководстве, хорошие менеджеры, а у красно-белых вечно какие-то страсти и скандалы», — добавил Петржела.

Красно-белые (31 очко) занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Зенит» (55 очков) является лидером в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с «Ростовом».