Свищёв: Джокович не побоялся высказать свою позицию и попасть под наковальню

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление первой ракетки мира Новака Джоковича, который осудил отстранение российских спортсменов от Уимблдона.
Свищёв: Джокович не побоялся высказать свою позицию и попасть под наковальню
  • AP

«Джокович совершенно правильно говорит, что спортсмен не должен быть заложником любой ситуации. Новак, в отличие от многих других спортсменов, не побоялся высказать свою позицию и попасть под наковальню. Знаю, что на него в соцсетях обрушились сотни злых комментариев. А Джокович просто переживает за своих товарищей по турниру, по теннису», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также поддержал другие федерации, тренеров и спортсменов, которые осудили отстранение российских теннисистов, ведь это идёт во вред зрелищности турниров.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал заявление Джоковича.

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