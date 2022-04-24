Свищёв: Джокович не побоялся высказать свою позицию и попасть под наковальню

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление первой ракетки мира Новака Джоковича, который осудил отстранение российских спортсменов от Уимблдона.

«Джокович совершенно правильно говорит, что спортсмен не должен быть заложником любой ситуации. Новак, в отличие от многих других спортсменов, не побоялся высказать свою позицию и попасть под наковальню. Знаю, что на него в соцсетях обрушились сотни злых комментариев. А Джокович просто переживает за своих товарищей по турниру, по теннису», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также поддержал другие федерации, тренеров и спортсменов, которые осудили отстранение российских теннисистов, ведь это идёт во вред зрелищности турниров.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал заявление Джоковича.