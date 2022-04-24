Камельзон: Джокович не подпускает политику к спорту, в этом его правда

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал заявление первой ракетки мира Новака Джоковича, который осудил отстранение российских спортсменов от Уимблдона.

«На политической арене Джокович проявил себя в наилучшей форме. Он не подпускает политику к спорту, в этом его правда. Он правильно высказывается. Джокович говорит то же самое, что и мы, но нас уже никто не слушает», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Джокович осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян.