Чемпионат мира по плаванию будет перенесён из Казани в Австралию

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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году пройдёт в Австралии.
Чемпионат мира по плаванию будет перенесён из Казани в Австралию
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«FINA и Swimming Australia рассчитывают объявить более подробную информацию о точном месте и датах мероприятия в ближайшее время», — приводит заявление FINA Swimming World Magazine.

Напомним, что в марте 2022 года Международная федерация плавания (FINA) лишила Казань права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой до конца 2022 года.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Евгений Рылов, которого дисквалифицировала FINA, сможет принять участие в чемпионате России.

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