Эмеев: Фьюри не боится встречи с Усиком

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рамазан Эмеев прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в поединке за титул чемпиона мира Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе.
Эмеев: Фьюри не боится встречи с Усиком
  • AP

«В последнее время многие завершают карьеру, а потом возвращаются. Не могу сказать, что Тайсон Фьюри — лучший тяжеловес в истории. Имена Мухаммеда Али и Майка Тайсона намного громче, вычеркнуть их и поставить Тайсона будет некрасиво», — приводит слова Эмеева Sport24.

По его мнению, если состоится бой между Фьюри и Александром Усиком, то сложно сказать, кто одержит победу, так как оба боксёра хорошо выступают и на данный отрезок времени являются лучшими в мире.

«Фьюри не боится встречи с Усиком. Может, из-за каких-то обстоятельств, из-за хайпа или он хочет взять отдых и набраться сил, подготовиться к бою. Восстановится и дальше будет пахать. Усик чувствует себя увереннее, поэтому на 55% я склоняюсь на его сторону», — заключил Эмеев.

Поединок между Фьюри и Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.

Ранее бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился впечатлениями от поединка Фьюри и Уайта.

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