Тактаров: раньше Фьюри устраивал шоу, а Уайта просто нокаутировал

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Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился впечатлениями от поединка британских боксёров Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта за титул чемпиона мира Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе.
Тактаров: раньше Фьюри устраивал шоу, а Уайта просто нокаутировал
  • AP

«Если раньше Тайсон Фьюри устраивал шоу — в одном бою специально два раза упал,  то в этом он решил ничего не устраивать, просто нокаутировал, и всё», — приводит слова Тактарова «Чемпионат».

По его мнению, Фьюри готовил апперкот достаточно долго и если бы он промахнулся, то второго такого шанса против Уайта могло уже и не быть.

«Закончил с боксом? Это, знаете, как дела пойдут. Тем более что шоумен он классный, они могут с Нганну что-нибудь устроить такое, что готовиться не надо будет особо сильно», — заключил Тактаров.

Поединок между Фьюри и Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.

Ранее Дэвид Бекхэм поздравил Фьюри с победой над Уайтом.

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