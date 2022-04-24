Бекхэм поздравил Фьюри с победой над Уайтом
«Поздравляю! Цыганский король», — написал Бекхэм в Instagram*.
Поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что Фьюри нокаутировал Уайта и защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBC.
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