Бекхэм поздравил Фьюри с победой над Уайтом

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри с победой над соотечественником Диллианом Уайтом.

«Поздравляю! Цыганский король», — написал Бекхэм в Instagram*.

Поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Фьюри нокаутировал Уайта и защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBC.

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