Костя Цзю: не думаю, что Фьюри закончил карьеру
- AP
«Не было сомнений в победе Фьюри. Можно ли назвать его легендой? Большое количество людей должно это сказать. Фьюри однозначно оставил след, остался непобеждённым. Не думаю, что он закончил карьеру», — приводит слова Цзю «Спорт-Экспресс».
Поединок между Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.
Ранее Фьюри заявил о намерении вернуться в рестлинг.