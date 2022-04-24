Костя Цзю: не думаю, что Фьюри закончил карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в поединке за титул чемпиона мира Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе.

«Не было сомнений в победе Фьюри. Можно ли назвать его легендой? Большое количество людей должно это сказать. Фьюри однозначно оставил след, остался непобеждённым. Не думаю, что он закончил карьеру», — приводит слова Цзю «Спорт-Экспресс».

Поединок между Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.

Ранее Фьюри заявил о намерении вернуться в рестлинг.