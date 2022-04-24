Фьюри заявил о намерении вернуться в рестлинг

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о желании вернуться в рестлинг.

«Вы, скорее всего, увидите меня на SummerSlam. Я знаю, что Дрю Макинтайр говорит много гадостей обо мне. Я собираюсь нокаутировать его. В прошлый раз мне очень понравилось выступать в рестлинге, особенно в Саудовской Аравии», — заявил Фьюри на пресс-конференции.

Поединок между Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.

Ранее Фьюри не исключил, что завершит карьеру после победы над Уайтом.