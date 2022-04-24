Мбаппе высказался об уходе с трибун фанатов ПСЖ во время матча с «Лансом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о поведении болельщиков команды в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (1:1).

«Я не расстроен. Если они хотят праздновать, то пусть празднуют, если не хотят, то пусть этого не делают. На трибунах оставались люди, ушло меньшинство», — цитирует Мбаппе L’Equipe.

Болельщики клуба преждевременно покинули трибуны в знак протеста против руководства команды.

Напомним, что ПСЖ одержал досрочную победу в чемпионате Франции за четыре тура до конца турнира. Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист на правах свободного агента перейдёт в мадридский «Реал».

Ранее Леонардо высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.