Мбаппе высказался об уходе с трибун фанатов ПСЖ во время матча с «Лансом»
- AP
«Я не расстроен. Если они хотят праздновать, то пусть празднуют, если не хотят, то пусть этого не делают. На трибунах оставались люди, ушло меньшинство», — цитирует Мбаппе L’Equipe.
Болельщики клуба преждевременно покинули трибуны в знак протеста против руководства команды.
Напомним, что ПСЖ одержал досрочную победу в чемпионате Франции за четыре тура до конца турнира. Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист на правах свободного агента перейдёт в мадридский «Реал».
Ранее Леонардо высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.