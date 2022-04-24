Леонардо: в «Реале» слишком уверены в подписании Мбаппе

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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.

«В Мадриде уже три года уверены, что Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал». Может быть, они слишком в этом уверены?» — цитирует Леонардо журналист Фабрицио Романо.

ПСЖ одержал досрочную победу в чемпионате Франции за четыре тура до конца турнира, сыграв вничью с «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2022 года. СМИ сообщают, что футболист на правах свободного агента перейдёт в мадридский «Реал».

Ранее Лионель Месси впервые в карьере завоевал клубный трофей не с «Барселоной».

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