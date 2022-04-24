«Рейнджерс» уступил «Бостону» в НХЛ, несмотря на 32 сейва Шестёркина
Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 3:1.
В составе «Брюинз» шайбы забросили Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Трент Фредерик. У гостей единственный раз отличился Мика Зибанеджад.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 32 броска из 35, а нападающий команды Артемий Панарин не отметился результативными действиями.
«Бостон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Нью-Йорк» находится на две позиции выше.
Ранее сообщалось, что дубль Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ.