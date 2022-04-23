ПСЖ сыграл вничью с «Лансом» и досрочно стал чемпионом Франции по футболу

ПСЖ одержал победу над «Лансом» в матче 34-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:1.

В составе парижан отличился с Лионель Месси с передачи Неймара на 68-й минуте. На 88-й Корентен Жан восстановил равенство.

При этом с 57-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Кевина Дансо.

Тем не менее ПСЖ набрал 78 очков и за четыре тура до конца национального первенства гарантировал себе победу в Лиге 1. «Ланс» (54) находится на седьмом месте.

Таким образом, парижский коллектив в десятый раз в истории стал чемпионом страны и сравнялся по этому показателю с «Сент-Этьеном».

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным в составе разгромил «Сент-Этьен» в матче Лиги 1.