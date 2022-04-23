«Монако» с Головиным разгромил «Сент-Этьен» в матче Лиги 1

«Монако» одержал крупную победу над «Сент-Этьеном» в матче 33-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Сент-Этьене и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе монегасков отличились Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд и Мирон Боадю, а также в свои ворота забил игрок «Сент-Этьена» Тимоте Колодзейчак. У хозяев единственный мяч забил Вахби Хазри с пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не отметился результативными действиями и был заменён на 59-й минуте.

«Монако» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (31) находится на 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что Головин выбран лучшим игроком «Монако» в матче с «Ниццей».