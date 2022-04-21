Головин выбран лучшим игроком «Монако» в матче с «Ниццей»

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«Монако» нанёс поражение «Ницце» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
Головин выбран лучшим игроком «Монако» в матче с «Ниццей»
  • Gettyimages.ru

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором победного мяча (1:0). Он был признан лучшим игроком матча по итогам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба французской команды.

Головин забил первый мяч в 2022 году. В последний раз бывший хавбек московского ЦСКА отличился 3 октября в игре с «Бордо» (3:0). На счету игрока сборной России три гола в 22 матчах Лиги 1-го сезона-2021/22.

Ранее Головин заявил, что «Монако» будет бороться за попадание в Лигу чемпионов.

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