Головин: «Монако» будет бороться за попадание в Лигу чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в матче 33-го тура французской футбольной Лиги 1.

«Рад и победе, и своему голу. Выиграли очень важный матч. Ко встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес. Это дерби, поэтому есть определённый ажиотаж перед играми», — цитирует Головина «Матч ТВ».

Он отметил, что обе команды стремились порадовать болельщиков и боролись за шесть очков. По его словам, он спокойно относится к тому, что его признали лучшим игроком матча, а для победы старались все футболисты команды.

«Лига чемпионов? Будем бороться, делать всё возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди ещё есть матчи, нужно выигрывать и делать всё что от нас зависит», — добавил Головин.

Монегаски набрали 56 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (54) опустилась на пятую строчку.

Ранее сообщалось, что гол Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1.