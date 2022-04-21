Головин: «Монако» будет бороться за попадание в Лигу чемпионов

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в матче 33-го тура французской футбольной Лиги 1.

«Рад и победе, и своему голу. Выиграли очень важный матч. Ко встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес. Это дерби, поэтому есть определённый ажиотаж перед играми», — цитирует Головина «Матч ТВ».

Он отметил, что обе команды стремились порадовать болельщиков и боролись за шесть очков. По его словам, он спокойно относится к тому, что его признали лучшим игроком матча, а для победы старались все футболисты команды.

«Лига чемпионов? Будем бороться, делать всё возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди ещё есть матчи, нужно выигрывать и делать всё что от нас зависит», — добавил Головин.

Монегаски набрали 56 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (54) опустилась на пятую строчку.

Ранее сообщалось, что гол Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить