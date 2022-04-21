Головин: «Монако» будет бороться за попадание в Лигу чемпионов
«Рад и победе, и своему голу. Выиграли очень важный матч. Ко встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес. Это дерби, поэтому есть определённый ажиотаж перед играми», — цитирует Головина «Матч ТВ».
Он отметил, что обе команды стремились порадовать болельщиков и боролись за шесть очков. По его словам, он спокойно относится к тому, что его признали лучшим игроком матча, а для победы старались все футболисты команды.
«Лига чемпионов? Будем бороться, делать всё возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди ещё есть матчи, нужно выигрывать и делать всё что от нас зависит», — добавил Головин.
Монегаски набрали 56 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (54) опустилась на пятую строчку.
Ранее сообщалось, что гол Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1.