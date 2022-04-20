Гол Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1

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«Монако» нанёс поражение «Ницце» в матче 33-го тура французской футбольной Лиги 1.
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1
  • AFP

Встреча прошла в Монакой и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре в компенсированное к первому тайму время забил российский полузащитник Александр Головин (45+2').

Таким образом, монегаски набрали 56 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (54) опустилась на пятую строчку.

Ранее сообщалось, что мяч Килиана Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Марселем» в матче Лиги 1.

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