Гол Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1

«Монако» нанёс поражение «Ницце» в матче 33-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Монакой и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре в компенсированное к первому тайму время забил российский полузащитник Александр Головин (45+2').

Таким образом, монегаски набрали 56 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (54) опустилась на пятую строчку.

Ранее сообщалось, что мяч Килиана Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Марселем» в матче Лиги 1.