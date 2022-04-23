В ФФККР заявили, что россияне не будут выступать на Открытом чемпионате Армении
- РИА Новости
«Понятия не имею, что за турнир в Армении. В этом турнире наши спортсмены участвовать не будут», — цитирует Когана ТАСС.
До этого в СМИ появилась информация, что россияне могут принять участие в соревнованиях, которые пройдут в Ереване с 27 по 28 мая.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.
Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы приедут на Открытый чемпионат Армении.