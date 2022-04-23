В ФФККР заявили, что россияне не будут выступать на Открытом чемпионате Армении

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг информацию о том, что российские фигуристы, не принявшие участия в Олимпийских играх в Пекине, примут участие в Открытом чемпионате Армении.
В ФФККР заявили, что россияне не будут выступать на Открытом чемпионате Армении
  • РИА Новости

«Понятия не имею, что за турнир в Армении. В этом турнире наши спортсмены участвовать не будут», — цитирует Когана ТАСС.

До этого в СМИ появилась информация, что россияне могут принять участие в соревнованиях, которые пройдут в Ереване с 27 по 28 мая.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы приедут на Открытый чемпионат Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить