Цорн рассказал о планах «Локомотива» по совместной работе с Лоськовым и Пашининым

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о перспективах бывших футболистов команды Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в московском клубе.

«С Димой мы в контакте. На той неделе ему не удалось до меня дозвониться, потому что я был не в Москве. Я ему сказал, что перезвоню на неделе. У нас есть планы сделать Лоськова и Пашинина специальными тренерами обороны и атаки», — цитирует Цорна Sport24.

Он отметил, что специалисты сами отказались от изначального предложения клуба, однако в связи с оптимизацией вертикали в коллективе идёт поиск оптимальных ролей для Пашинина и Лоськова.

«В какую команду — как только решится, объявим», — добавил функционер.

Пашинин работал в тренерском штабе железнодорожников с 2015-го года, а Лоськов — с 2016-го. Оба покинули штаб основной команды в начале апреля.

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о судействе матча «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».