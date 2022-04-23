Цорн рассказал о планах «Локомотива» по совместной работе с Лоськовым и Пашининым

Короткая ссылка
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о перспективах бывших футболистов команды Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в московском клубе.
Цорн рассказал о планах «Локомотива» по совместной работе с Лоськовым и Пашининым
  • РИА Новости

«С Димой мы в контакте. На той неделе ему не удалось до меня дозвониться, потому что я был не в Москве. Я ему сказал, что перезвоню на неделе. У нас есть планы сделать Лоськова и Пашинина специальными тренерами обороны и атаки», — цитирует Цорна Sport24.

Он отметил, что специалисты сами отказались от изначального предложения клуба, однако в связи с оптимизацией вертикали в коллективе идёт поиск оптимальных ролей для Пашинина и Лоськова.

«В какую команду — как только решится, объявим», — добавил функционер.

Пашинин работал в тренерском штабе железнодорожников с 2015-го года, а Лоськов — с 2016-го. Оба покинули штаб основной команды в начале апреля.

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о судействе матча «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить