Кержаков высказался о судействе матча «Локомотива» и «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о судействе матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (1:2).

«Мне хотелось узнать трактовку удаления у резервного судьи», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По его словам, ему неясно, по какой причине одинаковые моменты матча по-разному оцениваются со стороны рефери.

«Мне было интересно, почему в нашем моменте дали красную. Судья объяснил так, что наш игрок мог не наступать на ногу, но наступил, поэтому красная», — добавил специалист.

На 70-й минуте встречи арбитр Евгений Турбин с помощью VAR принял решение удалить полузащитника «Нижнего Новгорода» Илью Берковского.

Ранее сообщалось, что дубль Рифата Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.