Кержаков высказался о судействе матча «Локомотива» и «Нижнего Новгорода»
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«Мне хотелось узнать трактовку удаления у резервного судьи», — цитирует Кержакова «Чемпионат».
По его словам, ему неясно, по какой причине одинаковые моменты матча по-разному оцениваются со стороны рефери.
«Мне было интересно, почему в нашем моменте дали красную. Судья объяснил так, что наш игрок мог не наступать на ногу, но наступил, поэтому красная», — добавил специалист.
На 70-й минуте встречи арбитр Евгений Турбин с помощью VAR принял решение удалить полузащитника «Нижнего Новгорода» Илью Берковского.
Ранее сообщалось, что дубль Рифата Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.