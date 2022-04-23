Канчельскис: следующий сезон российские клубы проведут без еврокубков

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что сейчас главной турнирной задачей Российской премьер-лиги (РПЛ) является борьба за медали, а не за место в еврокубке.

«Следующий сезон российские клубы проведут без еврокубков, нас так быстро не вернут. Поэтому борьба в турнирной таблице сейчас идёт только за выживание и за медали. Всё остальное не имеет смысла», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

Ранее Канчельскис поддержал идею Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ.