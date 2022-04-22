Канчельскис поддержал назначение женщин-арбитров на матчи РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поддержал идею Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, назначить женщин-арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если специалистка квалифицированная, то можно подтягивать к матчам РПЛ. Сначала боковым судьёй или помощником главного», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По его словам, судейская практика нужна как мужчинам-арбитрам, так и женщинам.

Напомним, что российского арбитра Анастасию Пустовойтову не допустили к участию в женском чемпионате Европы по футболу, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.

Ранее бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о том, что Пустовойтовой можно доверить обслуживание матча команд-середняков в концовке сезона-2021/22.