Канчельскис поддержал назначение женщин-арбитров на матчи РПЛ
- РИА Новости
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«Если специалистка квалифицированная, то можно подтягивать к матчам РПЛ. Сначала боковым судьёй или помощником главного», — цитирует Канчельскиса Sport24.
По его словам, судейская практика нужна как мужчинам-арбитрам, так и женщинам.
Напомним, что российского арбитра Анастасию Пустовойтову не допустили к участию в женском чемпионате Европы по футболу, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.
Ранее бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о том, что Пустовойтовой можно доверить обслуживание матча команд-середняков в концовке сезона-2021/22.