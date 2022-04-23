Потапова пробилась в финал теннисного турнира в Стамбуле
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В полуфинальном матче 21-летняя спортсменка переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 57 минут.
В финале Потапова сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).
Напомним, что призовой фонд турнира составляет $240 тыс.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Людмила Самсонова оформила выход в полуфинал турнира WTA в Штутгарте.