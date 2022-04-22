Самсонова уверенно вышла в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте

Короткая ссылка
Россиянка Людмила Самсонова оформила выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.
Самсонова уверенно вышла в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

23-летняя теннисистка в четвертьфинальном матче обыграла Лауру Зигемунд со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница пары Ига Свёнтек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания).

Призовой фонд турнира составляет порядка €610 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова пробилась в полуфинал турнира WTA в Стамбуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить