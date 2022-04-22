Самсонова уверенно вышла в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте

Россиянка Людмила Самсонова оформила выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

23-летняя теннисистка в четвертьфинальном матче обыграла Лауру Зигемунд со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница пары Ига Свёнтек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания).

Призовой фонд турнира составляет порядка €610 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова пробилась в полуфинал турнира WTA в Стамбуле.