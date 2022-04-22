Потапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле

Россиянка Анастасия Потапова пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.

В четвертьфинальном матче 21-летняя теннисистка переиграла Сару Соррибес-Тормо из Испании. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 19 минут.

В полуфинале Потапова сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет $240 тыс.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв оформил выход в 1/2 финала Ассоциации теннисистов-профессионалов в Белграде.