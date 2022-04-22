Рублёв пробился в 1/2 финала теннисного турнира в Белграде

Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде.

В четвертьфинальном матче Рублёв переиграл Таро Дэниэла из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

В полуфинале россиянин сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Напомним, что 20 апреля было объявлено об отклонении заявок от российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Рублёв прокомментировал решение не допустить россиян к участию в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.