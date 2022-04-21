Рублёв назвал дискриминацией недопуск россиян до Уимблдона

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал решение не допустить россиян до участия в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.
Рублёв назвал дискриминацией недопуск россиян до Уимблдона
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«Причины, по которым они отстранили нас, лишены смысла, они просто нелогичны. То, что сейчас происходит, — это полная дискриминация в отношении нас», — цитирует Рублёва NDTV Sports.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Немногим ранее посол России в Великобритании Андрей Келин осудил запрет на участие российских спортсменов в Уимблдоне.

Рублёв в эти дни участвует в турнире категории Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Белграде. 24-летний теннисист из Москвы 21 апреля вышел в третий круг, где встретится с Таро Дэниелом (Япония).

Ранее сообщалось, что полуфиналист Уимблдона Андрей Чесноков раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в турнире.

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